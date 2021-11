Könnte dieser einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller in die Prince Charming-Fußstapfen von Kim Tränka treten? Das wünschen sich zumindest die Follower von Leroy Leone (32). Der Berliner war vergangenes Jahr als Bösewicht Marc in der RTL2-Daily zu sehen. Vor wenigen Wochen schnupperte er bei der ProSieben-Show How Fake Is Your Love? Reality-TV-Luft. Könnte er sich als nächstes Projekte das schwule Datingformat vorstellen?

Mit Promiflash sprach Leroy über den Wunsch seiner Community, ihn bald als Krawattenverteiler sehen zu wollen. Die Idee seiner Follower überraschte ihn zunächst ziemlich: "Es schmeichelt mir sehr. Ich glaube, da ich immer sehr ehrlich zu meiner Community bin, wissen auch einige, dass ich bereit für eine neue Liebe bin. Auch wenn ich mich vom Aussehen und Charakter her sehr stark von den anderen Prinzen unterscheide", erklärte der Influencer.

Doch Leroy würde es auch in Betracht ziehen, als Teilnehmer in die TVNow-Show zu gehen. "Ich glaube, dass beide Seiten, sei es als Prinz oder Kandidat, sehr spannend sein können. Auch wenn ich die Rolle des Prinzen eher bevorzugen würde. Aber am Ende zählt es, die Liebe zu finden, daher wäre ich auch als Kandidatin bereit", stellte er klar. Was er in seinem Partner sucht? Auf jeden Fall eine ordentliche Portion Humor, denn genau der fehlte in Leroys vorherigen Beziehungen. Sollte es am Ende kein Flirtformat werden, ist der aber auch willig seinen Mr. Right online zu finden. "Vielleicht mache ich meine eigene Prince Charming Show über Instagram", schloss er ab.

TVNow Kim Tränka, Prince Charming 2021

Instagram / _leroyleone_ Leroy Leone in Porto, 2020

ProSieben / Julian Essink Shawn und Leroy, "How Fake Is Your Love?"-Paar

