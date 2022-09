Hier fahren Königsgemahlin Camilla und Kate bei Prozession

Die Trauer über den Verlust von Queen Elizabeth II. (✝96) steht ihren Liebsten ins Gesicht geschrieben! Am vergangenen Donnerstag haben die Briten ihre geliebte Königin verloren. Die einstige Regentin ist friedlich in Balmoral verstorben. Von dort aus wurde ihr Leichnam nun Etappe für Etappe durch Schottland transportiert – an den jeweiligen Stationen konnten ihre Fans Abschied nehmen. Gerade wird ihr Sarg durch London gefahren, vom Buckingham Palace nach Westminster Hall. An der wichtigen Prozession nehmen natürlich der neue König Charles III. (73) und dessen Söhne Prinz William (40) und Harry (37) teil. Erste Bilder zeigen jetzt auch die Königsgemahlin Camilla (75) und Prinzessin Kate (40) bei dem Trauerzug.

Auf den Fotos sieht man die Royal-Damen nebeneinander auf der Rückbank einer schwarzen Limousine sitzen – während die Männer zu Fuß unterwegs sind. Camillas und Kates traurige Gesichtsausdrücke und gesenkte Köpfe sprechen Bände: Der Tod der Queen nimmt beide sichtbar schwer mit. Um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen, tragen beide die angemessene Farbe Schwarz. Beide haben schlichte Kleider an und kombinierten diese mit schwarzen Fascinators sowie Perlenschmuck.

Auch Herzogin Meghan (41) und Sophie Wessex (57) sind Teil der Prozession. Sie fahren in einem Wagen hinter Camilla und Kate mit. Die beiden Frauen sehen auf den Paparazzifotos ebenso niedergeschlagen aus wie die restlichen Trauernden – Meghan wirkt dabei besonders gedankenverloren. Beide tragen ebenfalls elegante, aber schlichte Trauerkleidung.

