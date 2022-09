Prozession: Sarg der Queen wird in Westminster Hall gebracht

Der Leichnam von Queen Elizabeth II. (✝96) hat den Buckingham Palace verlassen! Gestern waren die sterblichen Überreste des langjährigen Staatsoberhauptes aus Schottland nach London geflogen worden. In dem Prachtbau im Herzen der Hauptstadt hatte zunächst die königliche Familie noch einmal in stiller Einkehr Abschied genommen. In der Westminster Hall soll auch die Bevölkerung Gelegenheit dazu bekommen: In einer feierlichen Prozession wird der Sarg nun dorthin gebracht.

Wie die BBC zeigt, wird der geschmückte Sarg auf einem von Pferden gezogenen Kanonenwagen aus dem Palast getragen. Begleitet von Marschmusik führen die Hinterbliebenen der Queen die folgende Prozession an. Neben König Charles III. (73) nehmen auch Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62), Prinz Edward (58), Prinz William (40) und Prinz Harry (37) an der Zeremonie teil.

Die berühmte Glocke Big Ben wird immer wieder zu Ehren der Queen geläutet. Vom Palast aus führt der Weg über die "The Mall" genannte Prachtstraße. Zahlreiche Royal-Fans säumen auf beiden Seiten den Weg und lassen ihren Emotionen freien Lauf.

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

Getty Images König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward

Getty Images Royal-Fans am Rande der Prozession

