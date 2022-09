Nach dem Tod der Queen: Das passiert heute an Tag sechs

Auch am sechsten Tag nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) ist im Vereinigten Königreich wieder einiges los. Bis zu ihrer Beerdigung am 19. September gibt es unter dem Namen Operation London Bridge jeden Tag einen straffen Zeitplan: Gestern wurde der Sarg der verstorbenen Monarchin per Flugzeug vom schottischen Edinburgh nach London in den Buckingham Palace überführt. Von dort geht die letzte Reise der Königin heute weiter zum Parlamentsgebäude Westminster Palace.

Per Pferdekutsche geht es heute Nachmittag mit dem Leichnam der Queen durch die Straßen Londons. Der neue König Charles III. (73) wird mit seinen Geschwistern, seinen Söhnen Prinz William (40) und Prinz Harry (37) sowie weiteren Mitgliedern der königlichen Familie dem Gespann zu Fuß folgen. Die Prozession endet dann gegen 16 Uhr im Westminster Palace, wo der Sarg der Queen nach einem kurzen Gottesdienst in Anwesenheit der Royals aufgebahrt wird.

Ab 18 Uhr darf dann die Bevölkerung in das Parlamentsgebäude und sich von ihrer Königin verabschieden. Der Sarg wird mehrere Tage in der Westminster Hall bleiben und der Öffentlichkeit zur Ehrerweisung zugänglich sein. Weitere Termine sind für den heutigen Mittwoch nicht geplant.

Getty Images Der Sarg der Queen auf dem Weg von Edinburgh zum Flughafen

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Getty Images Der Sarg der Queen vor dem Holyroodhouse in Edinburgh

