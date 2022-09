Totenwache: Fans erweisen der Queen (†96) die letzte Ehre

In der schottischen Hauptstadt Edinburgh wird die Totenwache für die am Donnerstag verstorbene Queen (✝96) Elizabeth II. abgehalten. Der Sarg ist in der St. Giles' Cathedral aufgebahrt. Ihre vier Kinder König Charles III. (73), Prinzessin Anne (72), Prinz (58) Andrew und Prinz Edward haben mit der traditionellen zehnminütigen Mahnwache der Prinzen bereits ein weiteres Mal Abschied genommen. Bereits mehrere hundert Menschen besuchten seit der Aufbahrung den Sarg, um ihrer Königin die letzte Ehre zu erweisen.

Zuvor führte König Charles den Sarg in einer Prozession durch die Stadt vom Holyroodhouse bis zur St. Giles' Cathedral an allen Trauernden vorbei. Die Queen wird dort 24 Stunden in der Kathedrale aufgebahrt bleiben. Um an der Mahnwache teilzunehmen, sind laut Sun viele Trauernde weit gereist und warten seit den frühen Morgenstunden in langen Schlangen. Nachdem sich bereits hunderte Menschen von der Queen verabschiedet haben, werden jetzt noch tausende weitere Fans erwartet.

Heute gegen Abend sollen die sterblichen Überreste der Queen in Begleitung ihre Tochter Prinzessin Anne vom Flughafen Edinburgh zum RAF Northolt geflogen werden. Anschließend soll ihr Sarg in einem Leichenwagen zum Buckingham Palace gebracht und dort bis kommenden Montag aufgebahrt bleiben. In der nächsten Woche soll die einstige britische Monarchin dann beigesetzt werden.

Anzeige

Getty Images Die Mahnwache der Prinzen, 2022

Anzeige

Getty Images Der Sarg der Queen wird in den Palast von Holyroodhouse getragen

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im September 2022 in Edinburgh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de