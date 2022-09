Ohne Kameras: Die Familie der Queen nimmt Abschied im Palast

Der Sarg von Queen (✝96) Elizabeth II. ist nun wieder in London angekommen. Am Dienstagabend startete die Transportmaschine der britischen Luftwaffe in Edinburgh und landete zwei Stunden später auf der Royal Air Force Station Northolt im Westen Londons. Von dort aus wurde der Leichnam der Queen für eine letzte Nacht zurück in den Buckingham Palace gebracht. Dort wollen die Mitglieder der britischen Königsfamilie nun im Abseits des Medienrummels von Elizabeth Abschied nehmen.

Dazu erklärte ein Royal-Experte gegenüber Hello!: "Es wird ein sehr privater Moment sein. Die Familie möchte die Chance haben, sich ohne anwesende Kameras ein letztes Mal zu verabschieden, bevor sie der Nation zum Aufbahren übergeben wird." Neben König Charles (73) sollen auch seine Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (37) zusammen mit ihren Frauen Prinzessin Kate (40) und Herzogin Meghan (41) in Ruhe Abschiede nehmen. Auch einige enge Freunde der Queen sollen anwesend sein.

Laut The Guardian soll es dann am Mittwochnachmittag eine Prozession geben, in der die sterblichen Überreste der Queen vom Buckingham Palace zur Westminster Hall gebracht werden. 500 Mitglieder des Militärs sowie für diesen Anlass trainierte Pferde werden ihre verstorbene Königin dabei begleiten.

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Getty Images Die nächtlichen Proben für die Beerdigung der Queen

