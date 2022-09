Stift kaputt: König Charles III. verliert Fassung vor Kamera

Wird König Charles III. (73) alles zu viel? Jetzt beginnt für den Sohn der verstorbenen Queen (✝96) die Zeit, auf die er sein ganzes Leben lang vorbereitet wurde. Am vergangenen Samstag wurde der britische Royal offiziell zum König ernannt. Seitdem geht es Schlag auf Schlag und Charles muss von Termin zu Termin eilen. Bei einem offiziellen Termin ließ er jetzt in seine Gefühlswelt blicken: Er verlor wegen eines kaputten Stiftes die Fassung!

Charles besuchte mit seiner Frau Camilla (75) das Schloss Hillsborough in Nordirland. Dort wurde das Paar dabei gefilmt, wie es Dokumente unterzeichnete. Auf der Aufnahme wirkte der König sichtlich angespannt. Als er aus Versehen das falsche Datum notierte und Camilla ihn darauf aufmerksam machte, konnte er seinen Ärger nicht zurückhalten. Als dann auch noch die Tinte aus dem Füller lief, verlor Charles vollends die Fassung. "Oh, Gott, wie ich das hasse. Ich kann dieses verdammte Ding nicht ausstehen", sprudelte es aus ihm heraus, während Camilla versuchte, ruhig zu bleiben.

Daraufhin verließ Charles den Raum. Ob dem frisch ernannten König der Rummel um seine Person aktuell einfach zu viel wird? Immerhin hat er bei seinem vollen Terminkalender wohl kaum Zeit, um in Ruhe um seine Mutter zu trauern. Auf Twitter zeigten viele User Verständnis und sind der Meinung, dass Charles in dieser besonderen Zeit auch mal seine Wut rauslassen darf. "Seid nicht so streng mit ihm", wünschte sich ein Fan. "Er hat ein paar harte Tage hinter sich. Er ist sicherlich nervös", meinte ein anderer.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Juli 2010

Anzeige

Getty Images König Charles III. im September 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Herzogin Camilla in London, England

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de