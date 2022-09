17 Kilogramm: So hat Kim Gloss nach der Geburt abgenommen!

Kim Gloss' (30) Sportprogramm zahlt sich schon aus! Vor einigen Wochen ist die einstige DSDS-Kandidatin zum zweiten Mal Mutter geworden: Ihre kleine Tochter namens Golda erblickte am 18. Juli das Licht der Welt. Nach der Entbindung gab sie noch an, es mit dem Sport langsam angehen lassen zu wollen – doch inzwischen verbringt die stolze Mama wieder viel Zeit im Fitnessstudio. Jetzt gab sie ein Kilo-Update: Kim hat acht Wochen nach der Geburt schon sage und schreibe 17 Kilo abgenommen!

In ihrer Instagram-Story teilte Kim nun ein Video, in dem sie gemeinsam mit einer Trainerin Sportübungen macht. Auf der Aufnahme zeigt sich die Beauty in Topform. Tatsächlich bestätigte sie, dass ihr Fitnessprogramm schon Früchte trägt. "17 Kilogramm sind runter", freute sich die stolze Mama und erklärte genauer: "Ich mache langsam wieder Sport, ernähre mich überwiegend gesund. Aber ich verbiete mir nichts, wenn ich mal Lust auf Pasta, Pizza und Schoki habe".

Zusätzlich verriet Kim, wie sich ihr Gewicht während der Schwangerschaft verändert hat. "Ich hatte insgesamt 25 Kilogramm zugenommen", betonte die Influencerin. Um ihr Gewicht aus der Zeit vor der Schwangerschaft zu erreichen, müsste sie jetzt also noch acht Kilo abnehmen.

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im September 2022

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter, August 2022

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Ende Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de