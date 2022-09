Model Kendall Jenner war mit Anfang 20 "extrem überarbeitet"

Kendall Jenners (26) Erfolg hat seinen Preis! Alle Mitglieder der Kardashian-Familie sind auf ihre Art berühmt und erfolgreich. Während ihre Schwester Kylie Jenner (25) mit der eigenen Marke den Beauty-Markt erobert hat, kletterte Kendall als Topmodel die Karriereleiter nach ganz oben. Die Schönheit zählt aktuell zu den gefragtesten Gesichtern in der Branche und ist bereits für zahlreiche Star-Designer gelaufen. Doch an diesen Punkt zu kommen, war harte Arbeit: Jetzt gibt Kendall zu, dass sie vor ein paar Jahren an einem Burnout gelitten habe.

Im Podcast "On Purpose" sprach die Freundin von Basketballer Devin Booker (25) nun offen darüber, wie es war, als Teenager mit dem Modeln anzufangen – und ohne Pause zu schuften. "In den ersten fünf Jahren war ich extrem überarbeitet und nicht gerade glücklich – nicht, weil ich nicht das tat, was ich liebte, sondern einfach, weil ich überfordert war und das Gefühl hatte, zu allem 'Ja' zu sagen." Aus Dankbarkeit für ihre Position in der Modewelt habe sie keine Aufträge ablehnen können und zu viele angenommen. Weiter erklärte Kendall: "Ich habe also immer 'Ja' gesagt, und das hat mich so sehr in Anspruch genommen, dass ich einfach nicht mehr glücklich war, und so musste ich mir selbst Grenzen setzen, als ich etwa 23, 24 war."

Dann habe es für die Beauty einen Wendepunkt gegeben: "Ich habe nicht aufgehört, bis ich 24 war, und dann dachte ich: 'Okay, ich glaube, ich muss einen Gang zurückschalten'", erinnert sich die heute 26-Jährige. Mit dem Modeln aufzuhören, kam für sie aber nie infrage. "Ich möchte es weiterhin machen, weil es das ist, was ich liebe. Aber ich muss anfangen, 'Nein' zu sagen und mich selbst, mein Glück und mein Wohlbefinden in den Vordergrund stellen", stellte sie abschließend klar.

Getty Images Kendall Jenner im Alter von 15 Jahren bei der New York Fashion Week 2011

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2022

Getty Images Kendall Jenner bei der New York Fashion Week 2022

