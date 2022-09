Kendall Jenner und ihr Devin sind verliebter als je zuvor!

Für Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25) könnte es aktuell nicht besser laufen! Rund zwei Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, bis sich das Model und der Basketballspieler im vergangenen Sommer überraschend getrennt hatten. Doch die beiden können einfach nicht ohneeinander. Nur wenige Wochen nach der Trennung gaben sich beiden Turteltauben eine zweite Chance – und das mit Erfolg: Kendall und ihr Devin können gar nicht mehr die Finger voneinander lassen!

Wie ein Insider gegenüber Entainment Tonight ausplauderte, besuchten der Keeping up with the Kardashians-Star und sein Freund am vergangenen Wochenende das Tennis-Finale der US Open – dabei zeigte sich das junge Paar wohl verliebter als je zuvor: "Beim Tennismatch sind sie übereinander hergefallen – händchenhaltend und küssend. Es war ihnen egal, dass jeder sie sehen konnte." So vermutete die Quelle zudem, dass die Trennung die jetzige Beziehung nur gestärkt habe: "Sie ist wirklich in ihn verliebt. Sie hat ihn schon immer geliebt, auch als sie getrennt waren, aber jetzt ist sie mehr denn je in ihn verliebt."

Außerdem vermutete der Insider, dass Kendall sicherlich bald die nächsten Schritte mit Devin in Angriff nehmen wird: "Obwohl alle ihre Schwestern Mütter sind und sich niederlassen, war Kendall nie daran interessiert. Sie hat sich immer auf ihre Karriere und ihre Freunde konzentriert, aber in letzter Zeit haben sich ihre Prioritäten verschoben und sie hat Platz für Devin gemacht."

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

MEGA Kendall Jenner mit ihrem Freund Devin Booker

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker im Oktober 2021

