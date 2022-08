Khloé Kardashian spricht erstmals über ihren kleinen Sohn!

Khloé Kardashian (38) bricht endlich ihr Schweigen! Während sie und ihr On-off-Partner Tristan Thompson (31) zusammen waren, hatte der NBA-Star eine Affäre mit Maralee Nichols, aus der im vergangenen Dezember sogar ein Kind entstand. Doch trotz des Affären-Skandals und der endgültigen Trennung entschieden sich Tristan und Khloé dazu, mithilfe einer Leihmutter ein zweites Baby zu bekommen, das sie im August begrüßen durften. Seitdem wurde es ruhig um den Realitystar – bis jetzt: Khloé spricht jetzt zum ersten Mal seit der Geburt über ihren Sohn!

In einem Interview mit Elle sprach der The Kardashians-Star erstmals über den kleinen Familienzuwachs: "Ich weiß, es ist ein Klischee, aber ich liebe alles, auch die schwierigen Seiten [des Mutterseins]. Meine Kinder fordern mich als Person heraus, und die Möglichkeit, kleine Menschen zu wirklich unglaublichen großen Menschen zu formen, ist eine Ehre und ein Geschenk. [...] Ich liebe ihn so sehr", schwärmte Khloé über ihr Leben als Zweifach-Mama.

Obwohl Khloé und Tristan seit einigen Monaten getrennt sind, könnte die 38-Jährige aktuell nicht glücklicher sein: "Obwohl Khloe das volle Sorgerecht für das Baby hat, ist sie mehr als glücklich darüber, dass Tristan so viel wie möglich am Leben des Kindes teilnimmt", behauptete ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Instagram / realtristan13 Sportler Tristan Thompson und Reality-Queen Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

