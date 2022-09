Wenige Tage vor Tod: So gut gelaunt war Queen Elizabeth II.

Wie verbrachte Queen Elizabeth II. (✝96) ihre letzten Tage? Am 8. September verstarb die britische Monarchin in Anwesenheit zweier Kinder, der Prinzessin Anne (72) und des Thronfolgers König Charles III. (73), auf ihrer Sommerresidenz Schloss Balmoral in Schottland. Jetzt berichtete John Warren, ein enger Berater ihrer Majestät, was die Königin vor ihrem Tod beschäftigt habe: Die Queen soll bis zu ihrem Schluss über ihr großes Hobby Pferde gesprochen haben!

"Sie war in einem so gesunden Geisteszustand und in großartiger Form", erklärte er Hello. Am Wochenende vor dem tragischen Ereignis habe John, der die Königin in Sachen Pferderennen beraten hat, noch stundenlang mit ihr Strategien besprochen und Pläne für die Zukunft des royalen Reitstalls geschmiedet haben – und vor allem sprachen sie über ihre gemeinsame Leidenschaft: "Es ist sehr wichtig zu wissen, dass sie absolut wunderbar klar war. Sie hat es wirklich geliebt, ihre Familie bei sich zu haben und bis zum Schluss über ihre Pferde und ihre Liebe zu den Pferden sprechen zu können", führte er weiter aus.

Noch am Dienstagabend, zwei Tage vor ihrem Tod, sei sie überglücklich gewesen, als sie von dem Sieg eines ihrer Pferde in einem Rennen erfuhr. "Ich kann es kaum fassen, dass die Königin innerhalb von weniger als 48 Stunden gestorben ist. So schockierend das auch war, es ist wunderbar zu wissen, dass sie ein langes und erfülltes Leben geführt hat und bis zum Schluss pflichtbewusst war", erinnerte sich John.

MEGA Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor

Getty Images Queen Elizabeth mit ihrem Pferdeberater John Warren im Juni 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 1969

