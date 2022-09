"Keine Anziehung": Kody Brown wollte Christine nie heiraten

Kody Brown (53) macht ein überraschendes Geständnis. Der US-Amerikaner ist rechtmäßig mit seiner Partnerin Robyn Alice Brown (43) verheiratet. Neben seiner Ehefrau hat er jedoch zwei weitere Partnerinnen, Meri (51) und Janelle (53), mit denen er gemeinsam eine Vielehe führt. Das Leben der Familie wird für die Serie "Sister Wives" (Alle meine Frauen) mit Kameras begleitet. Doch Kody hatte noch eine weitere Frau, Christine (50). Seit September 2021 sind sie getrennt. Jetzt offenbarte der Familienvater, dass er Christine eigentlich nie "heiraten" wollte.

Im März 1994 hielten Kody und Christine eine spirituelle Hochzeitszeremonie ab, bei der sie sich das Jawort gaben, was auf Papier jedoch nicht gültig war. In der neuen 17. Staffel von "Sister Wives" erinnerte sich der 53-Jährige jetzt an den Moment zurück und machte eine unschöne Beichte. "Es stimmt, dass ich mich nicht zu dir hingezogen gefühlt habe, als wir heirateten. Ich fühlte mich in die Ehe gedrängt. Ich wusste es zu der Zeit nicht besser", gab er vor Christine zu.

Christine reagierte mit Fassungslosigkeit auf Kodys offene Worte. Nichts an dem Beginn ihrer Ehe sei romantisch gewesen, dennoch sei es ihre Bestimmung gewesen zu heiraten, führte Kody weiter aus. "Mit dir verheiratet zu sein, war Herzschmerz. Es war Schmerz", sagte Christine daraufhin zu ihm. "Weil ich so lange und so hart versucht habe, das zu sein, was du brauchst, und alles zu tun, was ich tun konnte, damit du in meiner Nähe sein wolltest", zeigte sie sich ganz emotional.

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, "Alle meine Frauen"-Star

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

