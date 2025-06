Janelle Brown nennt ihren Ex-Mann Kody einen "Versager"

Reality-Star Janelle Brown (56) hat in der neuesten Folge von "Sister Wives" deutliche Worte für ihren ehemaligen Ehemann Kody Brown (56) gefunden. In einem emotionalen Gespräch reflektierte sie über dessen Rolle in ihrer ehemals polygamen Ehe. Sie bezeichnete Kody als "einen Versager" und erklärte, dass in ihrer Glaubensrichtung von einem Mann erwartet werde, die Beziehungen zu all seinen Frauen erfolgreich zu pflegen: "Er ist ein Versager, was die Erwartungen an einen Mann betrifft, der eine Mehrehe eingeht." Diese Verantwortung habe er nicht erfüllt, was schließlich dazu führte, dass nicht nur sie, sondern auch Christine (53) und Meri (54) die Ehe mit ihm beendeten.

Janelle erzählte weiter, dass es vor allem Kodys mangelndes Engagement als Vater gewesen sei, das das Fass für sie zum Überlaufen brachte. Als sich die Beziehung zwischen dem 56-Jährigen und einigen ihrer Kinder verschlechterte, habe er zu wenig unternommen, um das Familiengefüge zu reparieren – für Janelle ein untragbares Verhalten. Besonders die Situation mit ihrer Tochter Madison brachte Spannungen zutage: Die Entscheidung, den Kontakt zu ihrem Vater vollständig abzubrechen, sei für Madison ein Selbstschutz gewesen, da Kody ihrer Meinung nach weder Beständigkeit noch echtes Interesse an ihr gezeigt habe. Janelle stellte klar, dass sie immer ihre Kinder an erste Stelle setzen würde, wohingegen Kody das offenbar nicht getan habe.

Kodys Schwierigkeiten scheinen immer größer zu werden. Nachdem sich Meri, Christine und Janelle von ihm getrennt haben, ist er nur noch mit Robyn (46) zusammen – doch auch mit ihr soll es kriseln. Wegen des Familiendramas möchte der 18-fache Vater nun am liebsten weit wegziehen. Europa stehe ganz oben auf seiner Liste, erklärte er in einer Episode der Reality-Show. Dort wolle er ein neues Leben beginnen, weit weg von den familiären Problemen und konfliktreichen Beziehungen, die ihn in seiner jetzigen Heimat umgeben. Janelle sieht seinen geplanten Rückzug mit Skepsis: Anstatt sich den Herausforderungen zu stellen, die eine große Familie mit sich bringt, schiene Kody lieber Distanz zu schaffen, was aus ihrer Sicht das Kernproblem und sein letztliches "Versagen" als Familienoberhaupt nur verdeutliche.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Anzeige Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

Anzeige Anzeige