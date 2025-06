Robyn Brown nerven die Lästereien von Kodys Ex-Ehefrauen

Robyn Alice Brown (46), bekannt aus der Reality-Show Alle meine Frauen, hat sich in der neuesten Staffel offen zu den Spannungen innerhalb der Familie geäußert. Besonders das Verhalten ihrer ehemaligen Mit-Ehefrauen Christine (53), Janelle (56) und Meri (54) sorgt bei ihr für Frust – die drei sprechen immer wieder schlecht über ihren Ex und oft ist auch Robyn Thema. Robyn stören die Lästereien, wie sie in einer neuen Folge der Realityshow zugibt: "Ich habe das wirklich satt. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass sie sich alle auf ihre eigenen Beziehungen konzentrieren und diese Beziehungen klären, ohne dass mein Name auftaucht."

Die Schwierigkeiten in der Familie enden jedoch nicht bei den ehemaligen Ehefrauen. Auch Kodys (56) Beziehung zu seinen erwachsenen Kindern ist zunehmend belastet. Nach Aussagen von Janelle hat ihre Tochter Maddie den Kontakt zu Kody abgebrochen, was insbesondere an dessen Unzuverlässigkeit als Großvater gelegen habe. Während sich der 56-Jährige über den fehlenden Austausch beschwert, erklärte Janelle in einer früheren Folge der Sendung, dass Maddie nur dann eine Beziehung zulassen würde, wenn er sich wirklich engagieren würde. Robyn sieht das Problem aus einer anderen Perspektive und fordert, dass auch die Kinder ihren Teil dazu beitragen sollten, sich ihrem Vater anzunähern.

Robyn teilt sich weiterhin mit Kody das gemeinsame Haus und versucht, den Familienfrieden so gut es geht zu wahren. Doch die Abspaltung der anderen Frauen und ihre Entscheidung, neue Wege zu gehen, haben das Verhältnis tief beeinflusst. Christine und Janelle zum Beispiel haben kürzlich im Podcast "Rogue Energy" verraten, dass sie schon seit Jahren keinen privaten Kontakt mit Meri und Robyn haben. Es habe sich viel in ihren jeweiligen Leben verändert und sie und ihre Ex-Mit-Ehefrauen hätten einfach nicht mehr viel gemeinsam.

Instagram / robyn_browns_nest Robyn Alice Brown, "Sister Wives"-Star

ActionPress / ADMEDIA / SIPA Kody Brown mit seinen Frauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

