Christine Brown (49) hat sich erst im November aus ihrer polygamen Ehe verabschiedet. Nach über 25 Jahren mit ihrem Ehemann Kody Brown (53), der neben ihr noch mit Meri (51), Robyn (43) und Janelle (52) verheiratet ist, ist Christine nun wieder Single. Diesen großen Schritt zu gehen und sich von ihrem Ehemann zu trennen, fiel der Sister Wives-Bekanntheit natürlich nicht leicht. Sie hatte außerdem Angst vor den Reaktionen auf ihr Ehe-Aus.

Die sechsfache Mutter hatte das Beziehungsende auf Social Media bekannt gegeben. Wie ihr Sohn Paedon jetzt im Podcast "Reality Life with Kate Casey" verriet, war Christine allerdings regelrecht paralysiert bei dem Gedanken daran, wie ihre Follower auf die Ankündigung reagieren könnten. "Sie hat nicht mehr auf Instagram geschaut. Sie hat ihre Nachrichten nicht angeguckt. Sie hat das Telefon beiseitegelegt und ist für mehrere Stunden weggefahren, weil sie diese Negativität nicht wollte", erklärte der 23-Jährige.

Doch all ihre Angst war offenbar vollkommen unbegründet. Christines Follower unterstützten sie sogar in ihrer Entscheidung. "In der Sekunde, in der sie auf ihr Handy schaute, wurde sie mit Nachrichten wie 'Schön für dich, Glückwunsch' überhäuft. Nichts außer Positivität. Das hat ihr so viel bedeutet", ist Paedon sich sicher.

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / christine_brownsw Kody und Christine Brown im März 2020

Instagram / paedonbrown Paedon Brown mit seinen Eltern Christine Brown und Kody Brown

