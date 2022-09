Queen Elizabeth II.: Neue Details zur Beisetzung am Montag

Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland. Elf Tage nach dem Tod der Monarchin wird das Staatsbegräbnis live im Fernsehen übertragen werden. Sie wird neben ihrem Ehemann Prinz Philip (✝99), der bereits im Jahr 2021 verstorben ist, ihre letzte Ruhe finden. Jetzt wurde bekannt, dass auch das Herabsenken des königlichen Sarges ein Teil der übertragenen Zeremonie sein wird.

Der Sarg der verstorbenen Königin soll in die Gruft der St. George's Kirche herabgesenkt werden. Laut The Sun wird dies ebenfalls ein Teil der Live-Übertragung sein. Ihr Sarg aus englischer Eiche wird mit dem ihres bereits verstorbenen Mannes Prinz Philip abseits der Kameras wieder aus der Gruft gehoben. Im Anschluss werden sie in Form einer privaten Beisetzung gemeinsam in die King George VI Memorial Kapelle überführt, wo bereits ihre Eltern und die Schwester der Königin, Prinzessin Margaret (✝71), bestattet sind.

Als Teil der Fernsehübertragung sollen sich König Charles III. (73) und seine Geschwister Prinz Andrew (62), Prinz Edward (58) und Prinzessin Anne (72) versammeln, wenn der schwarze Marmorstein der Grabstätte angehoben wird. Das letzte Mal wurde dieser vor 20 Jahren bei der Beisetzung von Queen Mum erhoben. Diese verstarb im März 2002 im Alter von 102 Jahren.

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

Getty Images König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward

