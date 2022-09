Wegen Videos im Netz: Olli Pocher verklagt Fat Comedy erneut

Oliver Pocher (44) geht weiterhin gegen Fat Comedy vor. Vor einigen Monaten erregten die zwei ziemlich Aufsehen, nachdem Letzterer am Rande eines Boxkampfes dem Comedian aus dem Nichts eine fiese Ohrfeige gegeben hatte. Deshalb wird er nun verklagt und ihm könnte eine Haftstrafe drohen – aber das ist noch nicht alles. Wegen fragwürdiger Postings soll Olli Fat Comedy nun erneut verklagen!

Nachdem die Ohrfeige passiert ist, von der der TV-Star einige Verletzungen davon trug, teilte Fat Comedy daraufhin in seiner Instagram-Story unter anderem ein Video von Affen, die sich ebenfalls eine Klatsche geben und stichelte damit weiter. Dagegen ließ Olli nun eine einstweilige Verfügung ausstellen, damit Fat Comedy diese Verunglimpfungen unterlassen soll – die Strafe: 250.000 Euro!

Das lässt sich der Internet-Comedian nicht gefallen. Er wetterte nun gegenüber Bild: "Oliver Pocher scheint in eigenen Angelegenheiten humorlos zu sein. Oder er hat das Äffchen-Video womöglich falsch verstanden." Er will es jetzt gemeinsam mit seinem Anwaltsteam darauf ankommen lassen – sie reichten Widerspruch ein, weshalb es bald zu einem Gerichtstermin in Frankfurt kommen wird.

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Instagram / fat.comedy Fat Comedy, TikTok-Star

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Oktober 2021

