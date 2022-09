Drei Monate Mama: Sharna Burgess teilt niedliche Babymomente

Hinter Sharna Burgess (37) liegen drei spannende Monate! Anfang Juli verkündeten die Profitänzerin und ihr Partner Brian Austin Green (49), dass ihr erstes gemeinsames Kind endlich das Licht der Welt erblickt hat. Das Paar durfte einen Sohn namens Zane Walker Green willkommen heißen. Der Kleine hat das Leben seiner Eltern ordentlich auf den Kopf gestellt. Inzwischen ist er drei Monate alt – und zu diesem Anlass teilte Sharna einige süße, aber auch authentische Szenen aus ihrem Mamaalltag.

In einem Instagram-Video gab die 37-Jährige Einblicke in ihr Leben mit Baby Zane. Dazu zeigte sie sich unter anderem beim Stillen und Baden mit ihrem Nachwuchs, sparte aber auch die emotionalen Seiten nicht aus. In einem Clip liegt ihr Kind auf ihrer Brust, während Sharna selbst weint. "Drei Monate, in denen ich dir beim Wachsen zugesehen habe, in denen ich dich bewundert habe und in denen ich eine Liebe erfahren habe, wie ich sie noch nie erlebt habe", schrieb sie außerdem und betonte. "Die Mutterschaft ist mit Abstand das Coolste, was ich je gemacht habe, und ich bin so dankbar für all das."

Auch ihr Partner Brian ist mit seinem Spross in dem Video zu sehen – und die Follower glauben schon jetzt zu wissen, dass das Kind ganz nach dem Desperate Housewives-Darsteller kommt. "Er sieht genauso aus wie sein Daddy", merkte ein User überzeugt in der Kommentarspalte an. Auch ein weiterer schloss sich dem an und kommentierte: "Mini Brian!"

