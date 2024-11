Brian Austin Greens Verlobte Sharna gratuliert Ex Megan Fox

Sharna Burgess (39), die Verlobte von Brian Austin Green (51), scheint bestens mit seiner Ex-Frau Megan Fox (38) auszukommen – denn sie ließ es sich nicht nehmen, Megan herzlich zur Schwangerschaft zu gratulieren. Die ehemalige Dancing with the Stars-Tänzerin teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto vom Babybauch-Shooting der "Jennifer's Body"-Darstellerin und richtete liebevolle Zeilen an die werdende Mama und das Baby: "Willkommen, kleines Wunder. Wir alle freuen uns schon sehr, dich kennenzulernen. Glückwunsch, Mama."

Die Schauspielerin erwartet nach einer Fehlgeburt ihr erstes gemeinsames Kind mit Machine Gun Kelly (34). Megan selbst hatte die frohe Botschaft nur wenige Stunden zuvor mit einem emotionalen Post auf Instagram verkündet. "Nichts geht jemals wirklich verloren. Willkommen zurück", schrieb die Transformers-Darstellerin in ihrer Schwangerschaftsverkündung. In der ersten Aufnahme ihres Posts kniet sie nackt auf dem Boden und ist mit einer geheimnisvollen, schwarzen Flüssigkeit bedeckt, während sie stolz ihren Babybauch präsentiert. Im zweiten Bild hält sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Megan hat bereits drei Kinder aus ihrer Ehe mit Brian, mit dem sie von 2010 bis 2021 verheiratet war: Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8).

Brian erinnerte sich kürzlich im "misSPELLING"-Podcast an die schwierigen letzten Monate seiner Ehe mit Megan. Er gab zu, die Lage sei irgendwann derart angespannt gewesen, dass sogar Kleinigkeiten beide irritiert hätten: "Man kommt irgendwie an den Punkt, wo man denkt: 'Oh Gott, allein die Art, wie du gerade deine Füße über den Boden schleifst. Die Art, wie du den Toast in den Toaster steckst, macht mich wahnsinnig.'" Neben den drei gemeinsamen Kindern mit Megan hat der Beverly Hills, 90210-Star einen 20-jährigen Sohn, Kassius, mit seiner Ex-Verlobten Vanessa Marcil (56). Mit seiner jetzigen Verlobten Sharna bekam er im Juni 2022 einen weiteren Sohn, Zane. Das Paar kam im Dezember 2020 zusammen und verlobte sich im September vergangenen Jahres.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im November 2008

