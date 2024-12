Megan Fox verbringt Weihnachten mit Ex-Mann Brian und Kids

Megan Fox (38) wird trotz der schmerzhaften Trennung von ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (34) Weihnachten nicht alleine verbringen. Die Schauspielerin, die ihr viertes Kind im März erwartet, beendete ihre Beziehung mit dem Musiker, nachdem Berichte über seine Untreue laut wurden. Unterstützung erhält sie jetzt überraschend von ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) und seiner Verlobten Sharna Burgess (39). Wie ein Insider dem Magazin Daily Mail verriet, haben Brian und Sharna Megan eingeladen, die Feiertage gemeinsam zu verbringen, um allen Kindern das Fest zu erleichtern. Megan scheint dieser Einladung zumindest teilweise nachkommen zu wollen, um ihre Kinder Noah, Bodhi und Journey glücklich zu machen.

Brian, der seit 2020 mit Sharna zusammen ist, äußerte sich kürzlich gegenüber TMZ kritisch über das Verhalten von Machine Gun Kelly und stellte dessen Reife infrage. Dies geschah, nachdem Megan angeblich fragwürdige Nachrichten auf dem Handy ihres Ex-Verlobten entdeckt haben soll. Brian kommentierte: "Wie alt ist er? Er ist in seinen 30ern, oder? Aber in den Dreißigern? Also, ich weiß nicht, er sollte erwachsen werden." Auch Sharna, die mit Brian den zweijährigen Zane hat, zeigt sich laut Insidern unterstützend. "Sharna weiß, wie herausfordernd eine Schwangerschaft sein kann, und will Megan in dieser schwierigen Zeit unterstützen", berichtete eine Quelle gegenüber Daily Mail und fügte hinzu: "Sie sorgt sich wirklich um Megan und zeigt viel Mitgefühl. Trennungen sind schon für sich genommen schmerzhaft, aber während einer Schwangerschaft sind sie noch belastender."

Megan und Brian waren von 2010 bis 2021 verheiratet und haben seit ihrer Scheidung offenbar eine vorbildliche Co-Parenting-Beziehung aufgebaut. Sharna, die zum festen Bestandteil dieser Familie geworden ist, betonte im Podcast "Not So Hollywood", dass der Fokus immer auf den Kindern liege und dass alle drei Erwachsenen daran arbeiten, für die Kleinen ein liebevolles und stabiles Umfeld zu schaffen. Diese harmonische Zusammenarbeit ist für Megan nun offenbar eine enorme Unterstützung. Während die Dreifach-Mama mit der Schwangerschaft und der gescheiterten Beziehung zu kämpfen hat, scheinen zumindest die zwischenmenschlichen Verbindungen mit Brian und Sharna ein Lichtblick in ihrer aktuellen Lebenssituation zu sein.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

Getty Images Collage: Brian Austin Green, Sharna Burgess und Megan Fox

