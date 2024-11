Darum liegt Brian Austin Green und Sharnas Hochzeit auf Eis

Brian Austin Green (51) und Sharna Burgess (39) sind seit über einem Jahr verlobt. Nun haben der Schauspieler und die Tänzerin aber bekannt gegeben, dass sie es mit ihrer Vermählung nicht eilig haben. Bei der "Pencils of Promise"-Gala in New York verriet das Paar, dass es aktuell sehr beschäftigt sei und daher keine Zeit finde, über die Details seiner Hochzeit nachzudenken. "Wir wurden diese Woche ungefähr eine Million Mal danach gefragt, aber das Leben ist so voll mit so vielen Dingen", erklärte Sharna gegenüber Us Weekly und ergänzte: "Wir hatten noch nicht die Gelegenheit, darüber zu sprechen, was wir wollen oder nicht wollen. Ich schwanke ständig zwischen großen Partys und kleinen Feiern."

Brian plauderte zudem aus, dass das Paar mit der Erziehung ihrer Kinder alle Hände voll zu tun habe – darunter auch ihr gemeinsamer zweijähriger Sohn Zane. Aus seiner früheren Ehe mit Megan Fox (38) hat der Schauspieler drei weitere Kinder namens Noah, Bodhi und Journey. "Wir haben vier kleine Kinder zu Hause und ehrlich gesagt ist die Hochzeit das Letzte, woran wir momentan denken", behauptete Brian gegenüber dem Boulevardblatt.

Erste Liebesgerüchte um Brian und seine Verlobte Sharna begannen im Dezember 2020, als sie gemeinsam auf Hawaii gesehen wurden. Einen Monat später machten die beiden ihre Beziehung auf Instagram offiziell und kurz darauf folgte die Verlobung. "Es war der perfekte, wunderschöne Moment", erzählte Sharna damals in ihrem Podcast Oldish von dem Antrag ihres Liebsten und schwärmte außerdem: "Diesen wunderbaren, intimen Moment mit meinen Liebsten [...] und dann dieser wunderschöne Ring, das ist ein Traum."

Anzeige Anzeige

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen Kindern und Sharna Burgess

Anzeige Anzeige

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess, März 2023

Anzeige Anzeige