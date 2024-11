Sharna Burgess schwärmt über Patchworkfamilie mit Megan Fox

Sharna Burgess (39) teilte kürzlich ihre Erfahrungen als Teil einer Patchworkfamilie mit der Schauspielerin Megan Fox (38). Anlass dazu war die aufregende Nachricht von Megans Schwangerschaft, die sie über Instagram verkündete. Megan erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (34), während sie aus ihrer vorherigen Ehe mit dem Schauspieler Brian Austin Green (51) bereits drei Söhne hat. Sharna ist mit Brian verlobt und hat einen zweijährigen Sohn mit ihm. Trotz der komplizierten familiären Verhältnisse sagte Sharna gegenüber TooFab, dass sie eine "fantastische" Patchworkfamilie seien.

Es scheint jedoch nicht alles harmonisch in der erweiterten Familie zu sein, da Berichte von TMZ darauf hindeuten, dass Machine Gun Kelly keine Beziehung zu Megans Ex-Mann pflegt. Die beiden haben sich Berichten zufolge seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen oder miteinander gesprochen. Diese unterkühlte Beziehung könnte die Dynamik der künftigen gemeinsamen Erziehung beeinflussen, wenn Megan ihr Kind zur Welt bringt. Trotzdem hat Sharna eine positive Bindung zu der Ex-Frau ihres Verlobten und ihren Kindern aufgebaut. Sie ging sogar so weit, sich extra mit Megan bekannt zu machen und ihre Telefonnummern auszutauschen, als sie mit Brian zusammenkam.

Abseits der Familiendynamik hat Megan in der jüngeren Vergangenheit eine bewegte Zeit durchlebt. Sie litt unter einer Fehlgeburt, was sie in ihrem Gedichtband "Pretty Boys Are Poisonous" thematisierte. Ihre Beziehung zu Machine Gun Kelly, bürgerlich Colson Baker, war von Anfang an intensiv und nicht ohne Herausforderungen. Sie sind seit 2020 ein Paar und haben Anfang 2022 ihre Verlobung bekannt gegeben. Der "Transformers"-Star beschreibt Colson als ihre "Zwillingsseele" und obwohl ihre Beziehung mit einigen Höhen und Tiefen einherging, scheinen sie jetzt eine stabile Basis gefunden zu haben. Trotz aller medialer Spekulationen legen Megan und MGK großen Wert darauf, manche Details ihrer Beziehung privat zu halten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Collage: Brian Austin Green, Sharna Burgess und Megan Fox

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige