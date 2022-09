Arnold Schwarzenegger ist samt Familie auf dem Oktoberfest

Das Oktoberfest hatte dieses Jahr mal wieder einen sehr berühmten Gast. Bereits 2018 war Arnold Schwarzenegger (75) zu Besuch bei dem Münchener Spektakel. Gemeinsam mit seinem Sohn Patrick Schwarzenegger (29) feierte er damals dessen 25. Geburtstag. Zwei Jahre zuvor hatte er vor Ort bereits den Geburtstag seines unehelichen Sohnes Joseph Baena (24) zelebriert. Auch dieses Jahr blieb der "Terminator"-Schauspieler dieser Tradition treu und erschien in Begleitung seiner Söhne auf dem Volksfest.

Wie Bild berichtet, war Arnold auch dieses Jahr auf den Wiesn unterwegs. Diesmal anlässlich des Geburtstags seines Sohnes Christopher Schwarzenegger (24) und seines bestandenen Uni-Examens. Am Samstag feierte er mit seinen zwei Söhnen und einem Neffen im Marstallzelt. Ein besonderes Highlight gab es auch noch: Arnie dirigierte die Marstall-Kapelle. Das Königlich-Bayerische Orchester intonierte ihm zu Ehren "Steirer Men are very good" für den gebürtigen Steirer.

Zudem trat Arnold auf der Gründermesse Bits & Pretzels auf und hielt eine motivierende Rede. "Nichts ist unmöglich, glaube an dich und verfolge jeden Tag deine Vision in kleinen Schritten!", war sein Appell an das begeisterte Publikum. Zum Abschluss genoss der 75-Jährige am Sonntag im Restaurant Käfer-Schänke noch mal typgerecht eine Zigarre.

Anzeige

Splash News Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige

Splash News Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige

Splash News Patrick, Arnold und Christopher Schwarzenegger, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de