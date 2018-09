O’zapft is! Am Samstag eröffnete Oberbürgermeister Dieter Reiter das diesjährige Oktoberfest in München. Zahlreiche Promis ließen es sich nicht entgehen, sich endlich wieder Dirndl und Lederhosen überziehen zu können und ordentlich auf den Tischen zu tanzen. Das Volksfest lockte sogar internationale Prominenz in die bayrische Hauptstadt. Arnold (71) und Patrick Schwarzenegger (25) nutzten den ersten Tag der Wiesn für einen Vater-Sohn-Trip und feierten Patricks Geburtstag nach!

Bereits am 18. September wurde der Schauspieler 25 Jahre alt. Vier Tage später ging es für das Schwarzenegger-Duo in die süddeutsche Metropole, wo Patrick in einem der Festzelte die eine oder andere Mass Bier schlürfte, wie zahlreiche Paparazzischnappschüsse zeigen. Die Männer aus Hollywood durften sogar zur Band auf die Empore hoch. Auf seinem Instagram-Account hielt Arnie diesen Moment fest: "Es war absolut fantastisch, deinen Geburtstag auf dem Oktoberfest zu feiern, Patrick. Du hast die Band wirklich gut dirigiert."

Es ist nicht das erste Mal, dass der frühere Gouverneur von Kalifornien mit einem seiner fünf Kinder die Theresienwiese besucht. 2016 hatte der "Terminator"-Darsteller sogar für eine Premiere gesorgt, als er dort seinen Sohn Joseph Baena (20) der Öffentlichkeit präsentierte. Der heute 20-Jährige stammt aus Arnies Affäre mit seiner ehemaligen Haushälterin.

Splash News Patrick Schwarzenegger auf dem Münchner Oktoberfest

Anzeige

Splash News Arnold und Patrick Schwarzenegger am ersten Oktoberfest-Tag in München

Anzeige

Instagram / schwarzenegger Arnold Schwarzenegger mit seinerm Sohn Joseph auf dem Oktoberfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de