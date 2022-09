UK-Dschungel ohne Dr. Bob: Deutschland bleibt er erhalten

Dr. Bob (72) tritt im kommenden Jahr kürzer! Der Australier sorgt seit Jahren für die Stars im Dschungelcamp – und das sowohl in der deutschen als auch in der UK-Version. Ob in brenzligen Situationen oder im Umgang mit giftigen Tieren, er steht den Promis mit Rat und Tat zur Seite. Doch diese Doppelbelastung endet nun, denn die britische Urwald-Show muss künftig ohne den Mediziner auskommen. Dem deutschen Publikum bleibt Bob aber auch 2023 erhalten!

Das gab der Sender jetzt auf Instagram bekannt: "Während die britische Dschungelcamp-Version erstmals ohne 'Medic Bob' stattfindet, ist Dr. Bob im deutschen Dschungelcamp wie gewohnt dabei." Das wird viele Zuschauer freuen – schließlich sorgt Bob vor Ort nicht nur für die Sicherheit der Promis, er ist auch ein echter Publikumsliebling. Seine coole Art und seinen speziellen Humor haben viele Fans der Sendung ins Herz geschlossen.

Kein Wunder also, dass sich unter dem Beitrag schnell viele freudige Kommentare sammelten – sowohl von Fans als auch von Ex-Campern: Olivia Jones (52) brachte ihre Begeisterung ebenso mit Emojis zum Ausdruck wie Marco Cerullo (33). "Die Sendung ohne ihn, da würde echt was fehlen", bekundete zudem eine Userin.

RTL / Stefan Menne Janina Youssefian und Dr. Bob

Getty Images Doktor Bob im Jahr 2015

Chris Emil Janßen / ActionPress Olivia Jones bei Movie meets Media, 2020

