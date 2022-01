Dr. Bob (71) ist wieder in seinem Element! Der Dschungelcamp-Arzt ist auch bei der diesjährigen Staffel wieder dabei und steht in den Startlöchern, um die Promis jederzeit zu versorgen. Der Australier machte sich auf den Weg nach Südafrika und traf vor dem Start der Show noch einmal auf die Stars, um ihnen an seiner Dschungel-Erfahrung teilhaben zu lassen: Diese Tipps gab Dr. Bob den Kandidaten!

Bild sprach mit dem Buschdoktor vor dem Start am Freitag. "Als ich die Stars getroffen habe – da waren es noch 12 – habe ich versucht, jedem Einzelnen einen Ratschlag mit auf den Weg zu geben", erzählte Dr. Bob. So riet er Eric Stehfest (32) unter anderem zu mehr Fitness und gegenseitigem Ansporn: "Ich habe zum Beispiel zu einer sehr sportlichen Person gesagt, dass sie die anderen jeden Morgen zum Sport motivieren soll, weil ich mir immer Sorgen mache, dass manche der Stars zu faul werden."

Linda Nobat (27) gab der liebenswerte Arzt außerdem den Tipp, keine Lebensmittel wegzuwerfen, sondern darauf besonders Acht zu geben. "Viele von den Stars denken da gar nicht dran und beschweren sich dann, dass sie hungrig sind – und dann sehe ich, dass sie solche wertvollen Dinge wegschmeißen!", erklärte Dr. Bob. Außerdem teilte er noch ein paar wertvolle Rezeptideen.

Thomas Burg / ActionPress Dr. Bob bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"

Getty Images Doktor Bob im Jahr 2015

Dschungelcamp, RTL Dr. Bob im Dschungelcamp in Südafrika

