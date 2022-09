Dirndlschleife hinten: Yasmina Filali doch nicht verliebt?

Was will Yasmina Filali mit ihrer Schleife aussagen? Die Schauspielerin und ihr Ex-Mann, Fußballer Thomas Helmer (57), trennten sich im August nach 21 gemeinsamen Jahren und gingen im Guten auseinander. Bereits einen Monat später wurde gemunkelt, die gebürtige Pariserin habe eine neue Liebschaft. Bestätigt hat sie das nicht – und jetzt verwirrte Yasmina, weil sie die Schleife an ihrem Dirndl auf dem Rücken trug!

"Ich dachte, hinten bedeutet gar nichts. Ich komme aus Hamburg, ihr müsst verzeihen", lachte Yasmina als RTL sie auf dem Münchner Oktoberfest traf. Nach der Tradition heißt es eigentlich: Sitzt die Dirndlschleife links, ist die Frau offen zum Flirten. Sitzt sie rechts, ist sie vergeben. Indem sie sich für ihren Rücken entschied, könnte Yasmina also signalisieren, dass sie derzeit gar kein Interesse daran hat, einen neuen Mann kennenzulernen. "Also im Moment habe ich andere Sorgen als zu Flirten", meinte sie. Gestorben sei aber niemand, denn eine Schleife am Rücken bedeutet eigentlich, dass die Frau verwitwet ist. Im Gegenteil: Yasmina scheint einfach eine gute Zeit zu haben.

Zuletzt gab es Gerüchte, Yasmina habe eine frische'Beziehung mit dem Golfer und ehemaligen MTV-Moderator Holger Speckhahn (48). Aber dieser sei nur ein enger Freund, stellte sie klar. Die beiden kennen sich bereits seit 20 Jahren und Holger war sogar Gast auf ihrer Hochzeit mit Thomas.

Getty Images Yasmina Filali und Thomas Helmer, November 2016

Instagram / yasminafilali_official Yasmina Filali, Beauty-Bloggerin

Timm, Michael Holger Speckhahn, Moderator

