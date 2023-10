Nach Ehe-Aus: Yasmina Filali arbeitet ihre Bucketlist ab!

Yasmina Filali tut sich etwas Gutes! 21 Jahre lang war sie mit Thomas Helmer (58) zusammen gewesen, 17 davon verheiratet. Die Schauspielerin und der ehemalige Fußballprofi haben auch zwei gemeinsame Kinder. Doch im vergangenen Jahr verkündeten die beiden schließlich, dass ihre Liebe zerbrochen ist – Gründe für das Ehe-Aus gaben sie aber nicht bekannt. Die Zeit als Single nutzt Yasmina jetzt, um sich lang gehegte Wünsche zu erfüllen!

"Ich bin gestern aus Sri Lanka wiedergekommen, habe dort eine Ayurveda-Kur gemacht. Ich habe mir so eine Liste gemacht, was ich in meinem Leben noch machen möchte. Das war unter anderem einer der Punkte, die ich noch machen abhaken musste", erzählt sie Bild. Während des Aufenthalts habe Yasmina keinen Alkohol, keinen Zucker und nur wenig, gesundes Essen zu sich nehmen dürfen. "Das hat mich ganz schön gestresst, weil ich sonst sehr gerne und viel esse. Aber es hat meinem Körper gutgetan, zwei Wochen war ich da! Ich habe vier Kilo abgenommen!", führt sie aus.

Zuletzt wurde gemunkelt, ob Yasmina inzwischen mit ihrem langjährigen Freund Holger Speckhahn (49) zusammen ist. "Mein Herz schlägt ganz doll für meine beiden Kinder. Ich bin so fokussiert auf sie. Es gibt sonst niemanden", stellt die 48-Jährige jetzt allerdings klar.

