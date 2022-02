Das ist das Rezept für ihre 16 Jahre lang erfolgreich gelebte Ehe. Yasmina Filali ist eigentlich Schauspielerin, unter anderem spielte sie in einigen Folgen von GZSZ mit. Doch auf Instagram begeistert sie ihre Follower auch mit Videos rund um Tipps und Tricks zum Thema Make-up. Auch in Sachen Liebe läuft es bei der Schauspielerin rund: Sie ist schon seit 20 Jahren mit dem ehemaligen Fußballspieler Thomas Helmer zusammen und seit 17 Jahren mit ihm verheiratet. Doch was ist das Ehe-Geheimnis der beiden?

Gegenüber Gala verrieten Yasmina und Thomas nun, warum es nach all den Jahren immer noch so gut bei ihnen läuft. "Ich glaube, dass man sich selbst nicht so wichtig nehmen darf. Es gibt Situationen in unserer Ehe, die ich einfach abhake und auch nicht bis ins kleinste Detail ausdiskutieren muss", gestand Yasmina. Das Wichtigste sei für sie aber vor allem eins: "Ein Schlafzimmer, aber zwei Badezimmer", erzählte Yasmina lachend.

Dabei sah es anfangs gar nicht danach aus, als würde die Beziehung der Schauspielerin und des Fußballers lange halten. Sie habe der Beziehung zu Thomas anfangs "keine zwei Jahre" gegeben, fand ihn "etwas überheblich", erzählte Yasmina. Thomas hingegen war schnell von ihr als Partnerin überzeugt: "Ihr Humor hat mich sofort begeistert", fügte der 56-Jährige hinzu.

Yasmina Filali, Schauspielerin

Yasmina Filali und ihr Mann Thomas Helmer, 2020

Yasmina Filali

