Nach Trennung: Thomas Helmer und Yasmina bleiben verheiratet

Eine lange Zeit galten der Ex-Fußballer Thomas Helmer (59) und die französische Schauspielerin Yasmina Filali als das absolute Traumpaar. Ganze 21 Jahre war das Paar zusammen – davon 17 verheiratet. Seit August 2022 gehen der Sportler und die Beautybloggerin nun jedoch schon getrennt durchs Leben. Den nächsten Schritt der offiziellen Scheidung wollen sie offenbar trotzdem noch nicht gehen. "Für uns war eine Scheidung nie ein großes Thema. Das denkt man vielleicht im ersten Moment, dass man das machen muss. Aber nee", stellt der Europameister jetzt im Interview mit RTL klar.

Auch als Co-Eltern der zwei gemeinsamen Kinder würden sie sich blendend verstehen, erklärt der Sportmoderator weiter. Während er momentan mit dem 14-jährigen Sohn Sunny eine schöne Zeit in Nizza verbringt, ist Yasmina zusammen mit der 17-jährigen Tochter Sam unterwegs in New York. "Wir sind da völlig entspannt und teilen uns dann immer auf. Ich bin ein bisschen mehr unterwegs, aber Yasmina hat auch ihre Jobs und Termine und wir versuchen, das dann abzugleichen", erläutert der ehemalige Fußballer im Gespräch mit dem Sender. Die Kinder seien mittlerweile bereits in einem selbstständigen Alter. Deshalb klappe das alles "wunderbar"!

Thomas und Yasmina sind also im Guten auseinandergegangen. Doch sind sie auch schon offen für die nächste Liebe? Immer wieder vermuteten die Fans, dass Yasmina mit ihrem langjährigen Freund Holger Speckhahn (49) anbandeln könnte. Doch schnell stellte das Model gegenüber Bild klar: "Mein Herz schlägt ganz doll für meine beiden Kinder. Ich bin so fokussiert auf sie. Es gibt sonst niemanden!" Auch Thomas sorgte bereits kurz nach der Trennung für Liebesgerüchte. Beim Oktoberfest soll der Sportprofi mit dem Model Kristin Zirnsak (37) ziemlich offensichtlich geturtelt haben.

Getty Images Yasmina Filali und Thomas Helmer, November 2016

Andre Lenthe Kristin Zirnsak und Thomas Helmer im September 2022

