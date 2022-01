Yasmina Filali spricht ihrem Nachwuchs einen großen Dank aus! In den vergangenen Jahren hatte die Schauspielerin mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen: Bereits 2001 klagte die "Kreuzfahrt ins Glück"-Darstellerin immer wieder über starke Rückenschmerzen. Die Beschwerden samt Lähmungen kamen immer wieder in Schüben. Zwischenzeitlich drohte der Schönheit sogar ein Gipsbett zur mutmaßlichen Genesung. Als Yasmina schwanger wurde, waren alle Sorgen vergessen!

Wie sich durch weitere Arztbesuche herausgestellt hatte, leidet die Beauty an Morbus Bechterew – einer Erkrankung der Wirbelsäule, die bis zu einem Rundrücken führen kann. Ihre Schwangerschaft bewirkte allerdings Wunder. "Fast alle Autoimmunerkrankungen kommen zum Stillstand, wenn eine Frau schwanger ist", erklärte Yasmina gegenüber Bild am Sonntag. Als sie ihren Sohn Sunny erwartete, waren alle Entzündungswerte in ihrem Körper wieder normal: "Und seitdem hatte ich keinen weiteren Schub mehr. Also seit elf Jahren!"

Aufgrund der Erkrankung musste Yasmina ihre beiden Kids allerdings per Kaiserschnitt zur Welt bringen. "Bei der Geburt meiner Kinder hätte mein Becken brechen können. Meine Knochen waren einfach zu instabil für eine natürliche Geburt", verriet die 46-Jährige. Dass Yasmina die Krankheit an ihren Nachwuchs vererbt hat, dürfte jedoch eher unwahrscheinlich sein: "Man müsste erst wieder bei meinen Enkelkindern das Augenmerk darauf legen."

Anzeige

Getty Images Yasmina Filali, 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Yasmina Filali, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Yasmina Filali, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de