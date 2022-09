Ehebruch der Grund für Liebeskrise von Tom Brady und Gisele?

War einer der beiden seinem Partner etwa untreu? Bei Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) soll es gewaltig kriseln. Das ehemalige Victoria's Secret-Model soll frustriert darüber sein, dass der Star-Quarterback, nachdem er eigentlich sein Karriereende verkündete hatte, doch wieder zum Football zurückgekehrt ist. Aber haben ihre Eheprobleme eventuell doch noch einen anderen Grund – ist einer der beiden vielleicht sogar fremdgegangen?

"Es gibt absolut keine Anschuldigung des Betrugs auf beiden Seiten", sagte ein Insider gegenüber Page Six. "Tom und Gisele haben sich in letzter Zeit schwergetan, ihre Ehe am Laufen zu halten und sich auseinandergelebt", erzählte die Quelle weiter und fügte hinzu, dass das Paar die meiste Zeit des Sommers getrennt gelebt habe, nachdem sie im Juli mit ihrem Sohn Benjamin (12) und Tochter Vivian einen Familienurlaub auf den Bahamas verbracht hatten.

Außerdem machte der siebenfache Super Bowl-Champion während seiner elftägigen Pause vom Trainingslager der Tampa Bay Buccaneers im August allein mit seinen beiden Kids Urlaub auf den Bahamas. "Gisele war im August nicht da. Es war Toms Zeit allein mit den Kindern", plauderte die Quelle aus.

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady, Mai 2008

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen mit ihrer Tochter, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de