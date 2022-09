König Charles plant Monarchie ohne seinen Bruder Andrew

König Charles (73) wird wohl auf seinen Bruder verzichten. Nachdem Queen Elizabeth II. (✝96) am 8. September verstarb, ist nun ihr ältester Sohn das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs. Während der Trauerphase zeigte sich auch Prinz Andrew (62) in der Öffentlichkeit, der in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein soll. Anfang dieses Jahres wurden ihm daraufhin seine militärischen Titel aberkannt. Doch wie sieht jetzt die Zukunft von Prinz Andrew aus?

"Eine Rolle für Prinz Andrew gibt es einfach nicht mehr", erklärte Nick Bullen gegenüber Fox News. Der Dokumentarfilmer sei überzeugt, dass der 62-Jährige in der nächsten Zeit nicht mehr öffentlich als Mitglied des Königshauses auftreten wird. "Ich glaube nicht, dass er ein Teil des Plans des Königs für die Zukunft der Monarchie ist", fügte der Brite außerdem hinzu. Seiner Meinung nach wird sich Charles auf seine "unmittelbaren Erben" wie William und dessen Kinder fokussieren. Zudem ist sich Nick sicher: "Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten nicht mehr viel von ihm sehen."

Nachdem Andrew bei der letzten Mahnwache in seiner Militäruniform erschien, wurde vermutet, dass er seinen royalen Pflichten wieder nachkommen könnte. Doch laut The Sun soll es sich dabei um einen "Akt der Freundlichkeit" gehandelt haben. König Charles soll seinem Bruder dies genehmigt haben – allerdings soll der zweifache Vater nicht mehr in den königlichen Dienst aufgenommen werden.

Anzeige

Getty Images König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward bei der feierlichen Prozession

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

Anzeige

Getty Images König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Mahnwache für die Queen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de