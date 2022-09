Massimo Sinató teilt Knutsch-Pic mit seiner Rebecca in Paris

Diese beiden machen der Stadt der Liebe alle Ehre! Seit ihrer Teilnahme bei Let's Dance sind Rebecca Mir (30) und Massimo Sinató (41) ein Herz und eine Seele: Nicht nur gaben sie auf dem Tanzparkett eine gute Figur ab, auch privat lief es super und sie verliebten sich ineinander. 2015 heirateten die TV-Stars total romantisch. Nun zeigten Massimo und Rebecca in Paris ihre Liebe!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Profitänzer eine tolle Schwarz-Weiß-Fotografie: Auf einem typischen Balkon in der französischen Hauptstadt knutschte er seine Frau. "Ich liebe Paris", schrieb Massimo auf Französisch dazu. Offenbar unterstützt er derzeit Rebecca während der Paris Fashion Week in der Metropole – sie postete bereits einige Einblicke in den Modelalltag.

Die Fans der beiden waren ganz aus dem Häuschen über den niedlichen Schnappschuss. "Bilder sagen etwas aus, dieses Bild zeigt eure Liebe. Sehr süß", kommentierte eine Followerin gerührt, während andere ihre Begeisterung in Form von Herzchen-Emojis ausdrückten.

Instagram / rebeccamir Massimo Sinató und Rebecca Mir, Juni 2022

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir in Paris, September 2022

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató, Oktober 2012

