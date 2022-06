Burger im Auto: Massimo und Rebecca Mir feiern Hochzeitstag

Es muss nicht immer vornehm und schick sein! Rebecca Mir (30) lernte ihren Mann Massimo Sinató (41) während ihrer Teilnahme bei Let's Dance kennen. Die beiden legten nicht nur auf dem Parkett eine tolle Performance hin, auch privat sprühten die Funken. Rebecca und Massimo verliebten sich und sind inzwischen seit über zehn Jahren ein Paar. 2015 folgte schließlich die Traumhochzeit. Den siebten Hochzeitstag feierte das Paar nun auf seine ganz eigene Art und Weise.

Rebecca teilte in ihrer Instagram-Story ein kurzes Video von sich und ihrem Liebsten. "Das ist unser Hochzeitsdate, meine Mama passt anderthalb Stunden auf den Kleinen auf. Wir waren bei der Massage und das ist unser Dinner", erzählte sie und deutete dabei auf Burger und Pommes, die die beiden genüsslich im Auto verdrückten. "Ich finde es perfekt", resümierte das Model das Date.

Und auch Massimo ließ es sich nicht nehmen, anlässlich des siebten Jahrestags einen süßen Instagram-Post abzusetzen. Der Profitänzer teilte zwei Bilder, die das Pärchen vermutlich an ihrem Hochzeitstag zeigen. Während Rebecca in die Kamera strahlt, drückt ihr Massimo einen dicken Schmatzer auf die Wange. Auf dem zweiten Foto hält er seine Frau liebevoll in den Armen, während beide von einem Ohr bis zum anderen grinsen. Die Freude ist ihnen wortwörtlich ins Gesicht geschrieben. Dazu schrieb er: "Sieben Jahre" und fügte noch ein Ring-Emoji hinzu.

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató, März 2012

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató, Oktober 2012

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató, Januar 2018

