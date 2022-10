Droht dem dänischen Königshaus jetzt etwas wie ein Megxit?

Ist das der Beginn einer Krise? Vor wenigen Tagen machte Königin Margrethe von Dänemark (82) öffentlich, dass sie den Kindern ihres jüngsten Sohnes Prinz Joachim (53) die royalen Titel Prinz und Prinzessin aberkennt. Sie sollen so mehr Freiheiten haben und die königliche Familie wird kleiner. Der Vater der vier Kinder war alles andere als begeistert und zeigte sich total wütend. Könnte er jetzt auch wie Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) seiner Familie den Rücken kehren?

Dessen ist sich ein royaler Experte, der mit MailOnline sprach, sicher. "Die Situation, die wir heute in Dänemark haben, ist das, was das Vereinigte Königreich vor zwei Jahren hatte. Gestern wurde Prinz Joachim im Fernsehen wütend und sagte, wie sehr er sich ärgert und wie sehr seine Kinder leiden. Die Parallelen zwischen ihm und Harry sind unübersehbar", erklärte er. Auch der britische Royal wurde von Zeit zu Zeit unzufriedener mit seiner Familie und fühlte sich nicht mehr wohl – bis er und seine Frau die Pflichten niederlegten und sich von dem Königshaus distanzierten.

Aber auch Königin Margrethes Vorhaben erinnert den Experten an England. "Charles hat seit vielen Jahren über die Notwendigkeit gesprochen, seine Familie zu verkleinern – er wird mit großem Interesse verfolgen, was in Dänemark geschieht", erläuterte er. Die beiden Königshäuser stünden sich außerdem sehr nahe – vor allem mit Queen Elizabeth II. (✝96) war Margrethe sehr vertraut. Er schließt es nicht aus, dass die beiden Regentinnen sich über die Verkleinerung der royalen Familien unterhalten haben.

Getty Images Königin Margrethe im Juni 2015 in Stockholm

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim mit ihren Kindern Felix (v.l.), Athena, Henrik und Nikolai

Getty Images Queen Elizabeth II. und Königin Margrethe von Dänemark 2014

