Königin Margrethe sagt Veranstaltung wegen Krankheit ab

Königin Margrethe (85) musste am Donnerstagmorgen krankheitsbedingt ihren Besuch beim 125-jährigen Jubiläum der Sankt Lukas Stiftung in Hellerup absagen. Die dänische Monarchin leidet an einer Erkältung und konnte deshalb nicht persönlich an den Feierlichkeiten teilnehmen. Wie die königliche Familie gegenüber dem Magazin Her&Nu bestätigte, war die Teilnahme für die Majestät eigentlich fest eingeplant, doch ihr Gesundheitszustand machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Noch am vergangenen Sonntag hatte Königin Margrethe mehrere Termine im Rahmen der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung Dänemarks wahrgenommen.

Nach ihrer Absage in Hellerup plant die Königin aktuell keine weiteren offiziellen Termine, bis sie am 22. Mai wieder öffentlich in Erscheinung treten möchte. An diesem Tag soll sie den Bibelskabets Preis entgegennehmen. Die Erkältung hat damit nicht nur das Jubiläum der Sankt Lukas Stiftung betroffen, sondern sorgt für eine kurze Pause im Kalender der beliebten Monarchin. Laut Palast wurde kein Ersatz für die Veranstaltung benannt, sodass das Programm ohne ihre royale Anwesenheit stattfand.

Margrethe ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im dänischen Königshaus und hat mit ihrer herzlichen Art die Sympathien vieler Menschen gewonnen. Nachdem sie im Januar 2024 nach 52 Jahren im Amt des dänischen Oberhaupts abgedankt hatte, ist ihr Sohn Frederik X. (56) amtierender Monarch. Nichtsdestotrotz zeigt sich Ihre Majestät regelmäßig, wenn ihre gesundheitliche Verfassung es zulässt, bei diversen öffentlichen Terminen. Am 16. April feierte Margrethe ihren 85. Geburtstag – das allerdings ganz privat, im Kreise ihrer Familie.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025

Kongehuset Königin Margrethe bei ihrer Geburtstagsfeier im April 2025

