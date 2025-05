Ist es doch ernster? Königin Margrethe liegt im Krankenhaus

Große Sorgen um Königin Margrethe: Wie der dänische Königspalast nun auf seiner Webseite kongehuset.dk bekannt gibt, wurde die ehemalige Monarchin in das Kopenhagener Krankenhaus Rigshospitalet eingeliefert. Dort soll sie fürs Erste zur Beobachtung bleiben – mehr ist nicht bekannt. Noch vor wenigen Stunden musste Margrethe ihren Besuch beim 125-jährigen Jubiläum der Sankt Lukas Stiftung in Hellerup canceln – Grund dafür war eine leichte Erkältung. Man habe sie zur Sicherheit in eine Klinik gebracht. Das dänische Volk soll sich dennoch sehr um die 85-Jährige sorgen, besonders da ein Krankenhausaufenthalt bei einer Erkältung eher ungewöhnlich erscheint.

Doch laut Ekstra Bladet wird befürchtet, dass sich Margrethes Zustand verschlechtern könnte. "Man könnte befürchten, dass sie an einer Lungenentzündung leidet, die sie schwächt. Wegen einer simplen Erkältung kommt man sehr selten ins Krankenhaus. Ich befürchte, dass unsere Königin etwas schwerer mitgenommen ist", erklärt die bekannte Ärztin Charlotte Bøving dem Magazin. Sie vermutet außerdem, dass das Königshaus seinen Unterstützern zudem keine Angst machen wolle und man deshalb nicht mehr zu Margrethes Zustand preisgibt.

In den vergangenen Jahren bereiteten Margrethe immer wieder gesundheitliche Schwierigkeiten. Im vergangenen September stürzte sie beispielsweise und musste deshalb ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Ihre Schwiegertochter Königin Mary (53) konnte nach ihrem Unfall damals immerhin ein wenig Entwarnung geben. "Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Ich hatte die Gelegenheit, sie ein paar Mal zu besuchen, seit sie nach Hause gekommen ist. Sie ist sehr zäh", erklärte sie gegenüber Billed Bladet. Danach zeigte sich Margrethe wieder öffentlich und wirkte wieder fit.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025

Getty Images Königin Margrethe, Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark