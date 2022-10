Das kann Laura Maria Rypa Pietro Lombardi nicht verzeihen!

Manche Dinge sind eben unverzeihlich! Laura Maria Rypa (26) und ihr Pietro Lombardi (30) könnten im Moment wohl kaum glücklicher sein. Die beiden werden demnächst zum ersten Mal Eltern. Doch ihre Beziehung war bisher ein einziges Auf und Ab, denn sie starteten bereist mehrere Anläufe. Seit Juni sind die beiden aber offiziell wieder ein Paar. Dennoch gibt es etwas, das Laura ihrem Pietro bis heute nicht so richtig verzeihen kann!

In ihrem Podcast "Laura und Pietro - On Off" erzählten Laura und Pietro jetzt von ihrem Umgang mit dem Thema Shitstorm. Denn kurz nach ihrer Trennung äußerte er den Satz "Ich war Mittel zum Zweck" und das löste bei Laura eine große Hasswelle aus. Seine Freundin bekam von seinen Fans in wütenden Kommentaren sogar Drohungen an den Kopf geschmissen. Diese unüberlegte Aktion nimmt die werdende Mutter ihrem Liebsten bis heute übel, denn auch ihre Familie litt unter der Situation. Sie habe ihn angerufen und gesagt: "Du kannst mich beleidigen, aber du hast es geschafft, dass meine Mutter heult! Schäm dich!"

Laura offenbarte zuletzt zusätzlich, wie sehr Pietro sich vor der Beziehung mit ihr ausgetobt hat. Er soll ein richtiger Frauenheld gewesen sein. "Egal, wo ich hingehe – auf jedem Event, Pietro hatte auf jeden Fall mit einer was", erzählt sie. Doch das scheint sei ihm mittlerweile nicht weiter übel zu nehmen, denn sie sagte es mit einem Lachen.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de