Vor Beziehung mit Laura: Pietro Lombardi war echter Casanova

Laura Maria Rypa (26) lässt kein gutes Haar an den einstigen Liebeleien ihres Freundes Pietro Lombardi (30)! Im vergangenen Juni verkündete das On-off-Pärchen, dass es wieder gemeinsam durchs Leben geht. Inzwischen erwarten die Influencerin und der DSDS-Juror sogar ihr erstes Kind zusammen. Doch während seiner Single-Phasen hatte der Musiker es offenbar faustdick hinter den Ohren: Laura verriet, dass Pietro zwischenzeitlich unzählige Frauen angeschrieben habe.

In ihrem gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro – On Off" sprachen der 30-Jährige und seine schwangere Freundin nun über die Zeiten, in denen sie getrennt waren. Dabei ließ Laura durchblicken, dass der "Ciao Bella"-Interpret ein echter Frauenheld war und zahlreiche Frauen über die sozialen Netzwerke kontaktiert habe. "Du hast ganz Deutschland angeschrieben. Frag mal die ganzen Influencer-Mädels", scherzte die Düsseldorferin. Im Anschluss legte Laura auch gleich noch mal nach: "Egal, wo ich hingehe – auf jedem Event, Pietro hatte auf jeden Fall mit einer was", versicherte sie.

Doch das wollte Pie nicht auf sich sitzen lassen und betonte, dass die meisten Frauen ihn angeschrieben hätten – nicht andersherum. Und auch Laura sei als Single kein Engelchen gewesen, wie der baldige Zweifachvater ausplauderte. "Was ich angucken muss, sag ich jetzt nicht – weil da hattest du auch was mit ein paar Leuten", stellte er klar.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

