Vor Gesangskarriere: Das wollte Sarah Engels damals werden

Sarah Engels (29) ist vor allem als erfolgreiche Musikerin bekannt, doch als Teenager hatte sie einen ganz anderen Berufswunsch. Mit ihrer Teilnahme an der Castingshow DSDS schaffte es Sarah Engels 2011, sich als Sängerin einen Namen zu machen. Seither hat die einstige Let's Dance-Teilnehmerin bereits vier Alben veröffentlicht – eines davon zusammen mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (30). Doch welchen Beruf wollte die zweifache Mutter eigentlich vor ihrer Gesangskarriere ausüben?

"Ich wollte damals Eventmanagerin werden", verriet die 29-Jährige jetzt ihren Fans im Rahmen eines Q&A auf Instagram. Aber was hat die zweifache Mama so sehr an diesem Job gereizt? "Es war immer meine Stärke, viel und gut zu organisieren", erklärte die "Love Is Love"-Interpretin. Zudem habe ihr die Vielseitigkeit des Berufs gefallen. Und auch den Umgang mit anderen Menschen habe Sarah schon immer gemocht.

Daher ist es wohl nicht verwunderlich, dass sie vor der Teilnahme an der Castingshow als Kellnerin jobbte. "Mein erstes Geld habe ich mit fünf Euro die Stunde in einer Pizzeria verdient", erinnerte sich Sarah vergangenes Jahr in einer Fragerunde auf Instagram.

