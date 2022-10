"Bauer sucht Frau International": Das sind die neuen Singles

Diese Bauern und Bäuerinnen sind auf der Suche nach der großen Liebe! Im kommenden Jahr startet Bauer sucht Frau International in eine neue Runde. Neun Männer und Frauen suchen ihre bessere Hälfte, die nicht nur in der Liebe aushelfen soll – sondern auch auf dem Hof! Über den Globus verteilt begeistern sie etwa mit Rindern oder Pferden. Jetzt wurde bekannt, welche Kandidaten in der neuen Staffel auf die wahre Liebe hoffen.

Unter anderem ist der Hobbybauer Michael auf der Suche nach einer naturverbundenen Frau. In Laos hat der 58-Jährige ein kleines Anwesen – samt vielen Bananen. Die 34-jährige Katrin möchte das Format nutzen, um den perfekten Mann an ihrer Seite zu finden. Sie lebt in Österreich und züchtet nicht nur kleine Shetlandponys, sondern ist auch selbstständig mit einer Werbeagentur tätig. Ebenfalls auf der Suche nach einem Mann ist Heiko – er lebt im sonnigen La Palma in Spanien und hat sein Hobby, das Gärtnern, zum Beruf gemacht.

Klaus aus Namibia wünscht sich eine Frau an seiner Seite: Schon seit fünf Generationen lebt die Familie des Rinderzüchters in dem afrikanischen Land und gerne möchte er die deutsche Tradition mit einer deutschsprachigen Frau fortführen! In Paraguay wartet derweil Manfred auf seine bessere Hälfte. Seit 13 Jahren lebt er in dem südamerikanischen Land und besitzt unter anderem Rinder, Hühner und zahlreiches Gemüse. Karl Heinz kann in Italien mit seinen zahlreichen Olivenbäumen imponieren. Der 66-Jährige wünscht sich eine Frau, mit der er das Dolce Vita unter der Sonne genießen kann.

Ezequiel hat während eines Schüleraustauschs in Niedersachsen Deutsch gelernt – und wünscht sich nun eine deutsche Frau an seiner Seite! In Argentinien führt er den Familienbetrieb fort und besitzt stolze drei Hektar Weingut. In Südafrika sucht Werner nach einer liebevollen Frau, die mit ihm seine neu erworbene Farm aufbaut. Schon in siebter Generation lebt seine Familie in dem schönen Land, wo er auch zu dem christlichen Glauben gefunden hat. Johannes hat in Niederösterreich einen eigenen Pferdebetrieb – jetzt sucht der sympathische 26-Jährige noch einen passenden Partner für das Landleben.

Anzeige

RTL+ Michael, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTL+ Katrin, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2023

Anzeige

RTL+ Heiko, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2023

RTL / Benno Kraehahn Moderatorin Inka Bause

Anzeige



