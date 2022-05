Für wen war Bauer sucht Frau International ein voller Erfolg? Auch in diesem Jahr suchten wieder deutschsprachige Landwirte aus aller Welt nach ihren Traumpartnern und hofften auf die Hilfe von Inka Bause (53). Für Ackerbauer Justin in Frankreich lief alles wie am Schnürchen: Schon nach wenigen Tagen waren er und seine Hofdame Steffi offiziell ein Paar. Doch auch bei anderen Kandidaten klappte die TV-Liebessuche!

Winzerin Rolinka und Frank schweben in Frankreich auf Wolke sieben. Nach einem romantischen ersten Kuss auf einem Berg verlängerte der Schweizer seinen Aufenthalt – und war danach auch kaum mehr von der 54-Jährigen getrennt. "Ich war nie länger als eine Woche weg und bin relativ schnell wieder zurückgekommen", erzählte Frank. Auch Rolinka betonte, wie glücklich sie mit ihrem gemeinsamen Leben ist: "Es ist ein Wunder."

Spargelbauer Rüdiger in Südafrika hingegen muss sich von seiner Martina verabschieden – allerdings schweren Herzens. Ein Leben ohne die Blondine kann er sich kaum mehr vorstellen. "Dass man sich im mittleren Alter glatt noch mal in jemanden verschauen kann", staunte der 57-Jährige selbst und betonte: "Mich hat es so dermaßen erwischt. Es hat gescheppert in meinem Herzen, in alle Richtungen." Genauso geht es auch Martina, die nach dem ersten Kuss zusammenfasste: "Herzlich willkommen, Neuanfang."

Selbstversorger Hans und Danielle gehen es in Kanada langsamer an – haben die gemeinsame Zukunft aber im Blick. Damit sich die Blondine wohl auf seinem Hof fühlt, hat er sogar Schafe für sie besorgt. Die Hamburgerin verlängerte ihre Hofwoche um ein paar Tage- Ehe sie Auswanderungspläne schmiedet, soll der 62-Jährige aber noch ihrer Tochter begegnen und sie in Hamburg besuchen. "Da freu ich mich jetzt schon drauf, damit ich endlich mal deine Vierbeiner kennenlerne, deine Umgebung und deine Tochter", zeigte sich Hans begeistert.

