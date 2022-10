"Bauer sucht Frau"-Jörn und Oliwia verraten Babygeschlecht!

Es wird ein...? Im Jahr 2018 lernten sich Bauer Jörn und seine Oliwia kennen und lieben. Seither leben die beiden gemeinsam in Namibia. Im Mai 2021 erblickte dann sogar ihr erstes gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt – Sohnemann Bruno. Mittlerweile erwartete das Paar sein zweites Kind, wie es im Juni verkündete. Nun gaben Jörn und Oliwia auch bekannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird!

Im Interview mit RTL verrieten der Landwirt und seine Partnerin das Babygeschlecht. "Beim ersten Kind war es uns ziemlich egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber jetzt bei dem zweiten hatten wir beide die Hoffnung, dass es ein Mädchen sein wird", erzählte Oliwia. Dieser Traum sei nun tatsächlich in Erfüllung gegangen: Die baldigen Zweifach-Eltern erwarten eine Tochter! "Natürlich freue ich mich. Ich glaube, das ist so was von optimal!", jubelte auch Jörn.

Dass der kleine Bruno kein Einzelkind bleibt, lag dem Bauern am Herzen. "Ich kenne das von meinen Geschwistern. Ich bin sehr, sehr eng mit meinen Geschwistern. Und das wünsche ich mir auch für Bruno und unsere Kleine", betonte er. Dennoch sei den einstigen Kuppelshow-Kandidaten auch bewusst, dass zwei Kinder eine neue Herausforderung bedeuten.

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Jörn und Oliwia bei der Geburtstagsfeier ihres Sohnes

RTL / Andreas Friese Bauer Jörn und seine Frau Oliwia

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Bruno, Oliwia und Jörn

