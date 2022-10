Rekord-Gage: Zieht Boy George etwa ins UK-Dschungelcamp?

Auch die britische Version des Dschungelcamps "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" findet dieses Mal wieder in Australien statt! Durch die Corona-Pandemie musste nicht nur die deutsche Ausgabe zwischenzeitlich in Deutschland und Südafrika gedreht werden – auch die britische Edition fand auf einer Burg in Nordwales statt. Für die kommende Staffel in Australien sollen sich die britische Produktionsfirma den Mega-Star Boy George (61) gesichert haben – und der kassiert dafür wohl eine beachtliche Summe!

Laut eines Berichts von Daily Mail wird Boy George in der kommenden Staffel mit am Lagerfeuer sitzen. Der "Do You Really Want To Hurt Me"-Sänger soll für seine Teilnahme umgerechnet sage und schreibe eine Million Euro bekommen. "Es ist mehr als aufregend, dass wir Boy George holen konnten", berichtete ein Insider aus Produktionskreisen und fügte hinzu: "Es ist lange her, seit wir einen großen Weltstar in der Show hatten – und er wird zweifellos Zuschauer anlocken."

Doch damit nicht genug! In Produktionskreisen wird Boy George nämlich auch bereits als Sieger der kommenden Staffel vermutet. "Er ist ein nationales Kulturgut und wir haben keinen Zweifel, dass das Publikum ihn zum Dschungelkönig wählen wird", erzählte der Informant weiter.

Anzeige

Getty Images Boy George im Oktober 2019 in New York City

Anzeige

Getty Images Boy George, Sänger

Anzeige

Getty Images Boy George, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de