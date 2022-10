Süßes Foto: Sharon Battiste mit Jan und Familie im Urlaub

Sharon Battiste (30) gibt niedliche Einblicke! In der diesjährigen Ausgabe von Die Bachelorette suchte die Schauspielerin nach der großen Liebe – und das offenbar mit Erfolg. Die Rosenverteilerin ist nach wie vor mit dem Gewinner der Staffel Jan Hoffmann zusammen. Im Netz zeigen sie regelmäßig, wie verliebt sie sind. Auch mit ihrer Familie kommt der Florist wohl gut klar: Sharon und Jan gönnten sich nun eine Auszeit mit ihren Liebsten!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty einen besonderen Schnappschuss: Sharon, ihr Freund sowie ihre Mama und ihr Stiefpapa genießen momentan ihren Urlaub in Norddeutschland am Wasser! "Familienzeit", schrieb die einstige Köln 50667-Darstellerin zu dem Pic und verdeutlichte damit, wie gut ihr diese Auszeit anscheinend tut. Alle grinsen happy in die Kamera. Jan legt sogar den Arm um seine Schwiegermutter in spe.

Sharons Community feierte das Posting total. "Man sieht vier zufriedene Menschen, viel Spaß" oder: "Sehr schönes Bild. Das Beste, was Sharon passiert ist. Ende gut, alles gut", schwärmten beispielsweise nur zwei von vielen Usern in der Kommentarspalte.

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Finale 2022

RTL/ René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Wiedersehen 2022

