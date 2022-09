So happy: Jan Hoffmann und Sharon Battiste total verliebt!

Sharon Battiste (30) und Jan Hoffmann sind überglücklich! In der vergangenen Bachelorette-Staffel hat sich die einstige Köln 50667-Darstellerin auf die Suche nach ihrer großen Liebe gemacht – und ist fündig geworden! Denn mit ihrer Art kam die TV-Bekanntheit nicht nur beim Publikum gut an, sondern schlich sich auch in das Herz des 30-jährigen Floristen. Bei einem gemeinsamen Trip in die Alpen kamen Sharon und Jan nun gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus!

Via Instagram teilten die zwei Verliebten nun einige Schnappschüsse von einer Hochzeit, für die sich das Paar gemeinsam auf den Weg in die Berge gemacht hatte. Und den Aufnahmen kann man unschwer entnehmen: Sharon und Jan sind über beide Ohren ineinander verliebt! Das verdeutlichten die beiden auf ihren jeweiligen Profilen mit niedlichen Selfies von ihrem Wochenendtrip – auf denen das Pärchen sichtlich Spaß hat!

Kurz nachdem das große "Bachelorette"-Wiedersehen ausgestrahlt wurde, packten Sharon und Jan schon einmal ihre Koffer und machten sich gemeinsam auf den Weg in den Liebesurlaub. Neben wunderschönen Sonnenaufgängen und Turteleien konnten sich ihre Follower dabei auch über Einblicke in witzige Alltagssituationen der beiden freuen.

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Finale 2022

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann und Sharon Battiste im September 2022

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Wiedersehen 2022

