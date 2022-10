Mehr gesundheitliche Probleme: Louise Thompson hat Ausschlag

Louise Thompson (32) hat mal wieder mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Die letzten Monate waren nicht einfach für sie: Nach der traumatischen Geburt ihres Sohnes Leo habe die "Made in Chelsea"-Darstellerin nicht nur psychische, sondern auch physische Probleme. Sie vermutet, am seltenen Asherman-Syndrom zu leiden, das für Verwachsungen in der Gebärmutter sorgt. Jetzt zeigte Louise im Netz, dass sie nun auch noch einen schweren Ausschlag hat.

"Ich bin mit dem schrecklichsten Ausschlag und Schwellungen aufgewacht, begleitet von ständigen Kopfschmerzen und wirklich schlimmen Schmerzen im Gesicht", schrieb sie zu einem Foto auf Instagram, wo die Rötungen in ihrem Gesicht deutlich zu sehen sind. Louise fühle sich, als habe jemand Säure in ihr Gehirn gekippt und spüre einen enormen Druck auf ihren Schläfen. "Ich habe das Gefühl, dass mein Immunsystem mein Gesicht angreift", klagte die Reality-TV-Bekanntheit weiter.

Doch nicht nur Louise hat es erwischt – auch ihr Freund Ryan Libbey und der kleine Leo sind offenbar angeschlagen. "Es ist eigentlich ein Wunder, dass in unserem Haushalt letzte Nacht überhaupt noch jemand schlafen konnte", staunte Louise erschöpft. Ihr Sohn müsse Antibiotika nehmen, weil er ein verletztes Trommelfell habe – im Gegensatz zu ihr und Ryan fühle er sich aber langsam besser.

