Trauma nach Geburt: So kämpft sich Louise Thompson zurück!

Louise Thompson (32) meldet sich mit einem neuen Update! Im November vergangenen Jahres wurde die einstige "Made in Chelsea"-Darstellerin zum allerersten Mal Mutter. Doch nach der Geburt von Söhnchen Leo-Hunter erlebte sie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Entbindung verlief dramatisch – bis heute hat die Beauty das nicht verarbeitet. Anfang Juli musste sie deswegen sogar in einer Klinik behandelt werden. Nun brachte Louise ihre Community auf den neuesten Stand!

In ihrer Instagram-Story verriet sie nun ihren Fans, dass sie immer noch unter Panikattacken leide – mit täglichen Meditationen versuche Louise das derzeit aber in den Griff zu bekommen. "Ich muss stark sein. So eine Stärke habe ich noch nie erlebt", schrieb die 32-Jährige diesbezüglich. Mit sportlichen Aktivitäten wolle die Reality-TV-Darstellerin außerdem zu ihrer alten körperlichen Stärke zurückfinden.

In dieser schwierigen Phase ihres Lebens bekomme Louise ordentlich Rückendeckung von ihrem Partner Ryan Libbey. "Danke das du so geduldig mit mir bist", erklärte die Beauty zu einem Foto, welches die beiden beim Schmusen zeigt.

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo-Hunter

Anzeige

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey, Louise Thompson und ihr gemeinsamer Sohn Leo-Hunter

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de